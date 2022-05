VeloVeilig journalist Stijn Vlaeminck neemt burgemeester en schepen mee voor ritje door de stad : “Er is nog wel werk aan de winkel”

Zelfs voor burgemeester Partyka, die zowat dagelijks de tweewieler neemt, was het eventjes wennen. Niet enkel omdat ze nu op pad was met een bakfiets. “De pijnpunten als fietser ken ik helaas zelf maar te goed. Toch was het eventjes schrikken van sommige smalle voetpaden of opletten geblazen voor openzwaaiende portieren. Er zijn helaas wel wat gevaarlijke punten. Maar het is niet steeds even eenvoudig om dit aan te pakken. Zo weten we dat het aan de Leuvenselaan met de aansluiting op de grote ring een gevaarlijke oversteekplaats is voor fietsers. De Leuvenselaan is echter een gewestweg. Samen met het AWV bekijken we hoe we dit kunnen verbeteren. Maar ook in het centrum zijn er locaties die we kunnen verbeteren. Intussen zijn de Vesten wel fiets-veilig; zo zou alles moeten kunnen fiets-veilig zijn. Liefst zesduizend jongeren lopen school in Tienen. Als ouder wil je dat je kind op een veilige manier met de fiets naar school kan.”