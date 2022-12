Velodome breidt netwerk uit met sectorgenoot Fietsfabriek

Aarschot/Tienen/BerchemDe Fietsfabriek wordt opgenomen in het netwerk van Velodome, de Antwerpse fietsspecialist. In dit netwerk kan Fietsfabriek zijn klanten voortaan de voordelen van schaalgrootte aanbieden: een verruimd aanbod, snellere leveringen van fietsen en meer opties in na-service. Fietsfabriek heeft een filiaal in Aarschot en Tienen, en telt 11 medewerkers. Met de komst van Fietsfabriek breidt het netwerk van Velodome verder uit in Vlaams-Brabant.

De Fietsfabriek is het geesteskind van Wim Deroover en heeft sinds 2014 een stevige reputatie in Aarschot en wijde omgeving opgebouwd. Eerder dit jaar breidde het uit met een winkel in Tienen, samen goed voor meer dan 1600 m² aan showroomruimte. Een permanente stockvoorraad voor een breed publiek is de basis van dit succesverhaal. De aansluiting bij Velodome dat vandaag 4 fietswinkels telt en samen met Cool Electro Cycles en het Waalse Bicyclic een nationale groep, Raida, uitbouwt, is een nieuw mijlpaal.

Volledig scherm Wim Deroover opende eerder dit jaar nog een winkel in Tienen. © Bollen

Samen sterk

Het disruptief karakter van de voorbije coronapandemie stimuleert samenwerking. Met name de bevoorradingsketen staat nog steeds onder druk door gestegen kosten en vertraagde productie. In combinatie met de fors toegenomen vraag in de markt, heeft dit negatieve prijsschommelingen en langere wachttijden als gevolg. Retail antwoordt hierop met meer consolidatie.

“Dit is een positieve trend,” vertelt Wim Deroover, oprichter van Fietsfabriek. “Samen kunnen we de leveringen beter onderhandelen en de dienstverlening aan de klant verder versterken op basis van synergieën zoals uitwisseling van expertise en meer capaciteit in na verkoop. Het biedt ook bijkomende perspectieven zoals de verkoop van speed pedelec specialist Stromer en de uitbouw van e-commerce voor fietsen op basis van click & collect in een netwerk van aangesloten winkels.”

Vanuit de fietsenbranche

De overname van Fietsfabriek door Velodome kadert in een verdere professionalisering. Door de technische kennis van het Fietsfabriek team te integreren binnen Velodome, zullen zowel de medewerkers als de klanten hiervan kunnen genieten. Het team van Fietsfabriek blijft ongewijzigd met Wim De Roover en Tania Danckaerts aan het roer.

“Fietsfabriek is gestart vanuit een passie voor de fiets en het vak. Dit zit in de genen van onze organisatie en blijft behouden,” gaat Deroover verder. “In Velodome vinden we een gelijkgestemde partner in de schoot van onze branche waarmee we onze groeiambities versnellen en waar gaan kunnen maken.”

Voor Velodome is deze overname ook strategisch belangrijk. Sinds begin dit jaar schrijft het met enkele onafhankelijke partners een nieuw verhaal waarin het de fietsbeleving op een hoger niveau wil tillen in een nieuw landelijk retailnetwerk, Raida. Met Fietsfabriek komt daar een belangrijke speler bij, wat het totaal op 25 winkels brengt.

“In elk fietssegment brengen we samen een hoogkwalitatief aanbod naast een gepersonaliseerde service en grondige expertise, waarmee we ons uitdrukkelijk als een mobiliteitspartner positioneren,” legt Philippe Van Eekhout, zaakvoerder bij Velodome, uit. “Fietsfabriek zit op dezelfde lijn en brengt niet alleen onschatbare kennis bij, maar helpt onze dekking in Vlaams-Brabant te versterken met blik op de Limburgse markt.”

