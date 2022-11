Veertiger betrapt op stelen van broek en chocolade...die hij meteen opeet

Glabbeek Glabbeek laat digitale reconstruc­ties van alle deelgemeen­ten in de 18de eeuw maken

De gemeente Glabbeek is één van de eerste Vlaamse gemeenten die reconstructies van de dorpszichten van al hun deelgemeenten omstreeks 1771-1778 liet maken. Deze reconstructies werden in opdracht van de gemeente Glabbeek gemaakt door de jonge archeoloog Bjarne Ringout, die afkomstig is uit de gemeente en zich specialiseerde in digitale reconstructies.

