Vandaal bekladt wagen

Hoegaarden woonzorg­cen­trum Villa Hugardis stond volledig in teken van valpreven­tie

Ze hebben samen met Saartje Vandendriessche bewogen, een fit-o-meter in en rond het rusthuis gedaan, een wandeling in het Park gemaakt, showcooking (gezonde quiche boordevol vitaminen) gevolgd met hun kok Ralph, maar ook een uitstap naar de expo van het oude schoolgerief in het klooster van Mariadal hebben ze gedaan onder begeleiding van 44 enthousiaste tieners van de VIA.

5 mei