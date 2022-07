Vanaf donderdag 28 juli aangepaste verkeersregeling door Suikerrock

Glabbeek Gemeente waarschuwt voor valse e-mails over rioolbelas­ting

Ontving je een e-mail over een achterstallige betaling voor de rioolbelasting, afvalstoffenheffing en rioolbelasting 2021 van het GGN Incasso & gerechtsdeurwaarders Vorselaar? Daarin wordt gevraagd om een openstaand bedrag te betalen via overschrijving. Doe dat zeker niet, deze e-mail is vals. Heb je een phishing-bericht of een verdacht bericht gekregen? Geef het dan door voor onderzoek via verdacht@safeonweb.be.

12 juli