Uitvaartcentrum voor thuisopbaring overgenomen : Gemoedsrust wordt Gemoedsrust

Tienen/LubbeekRoel Van Roosbroeck richtte in 2018 samen met zijn vrouw Inge Gemoedsrust, (on)gewone uitvaart op in Hakendover. De eerste uitvaartverzorger in het Hageland op basis van thuisopbaring. Eigen ervaring leerde hen dat deze wijze van afscheid een belangrijk deel kan zijn in het verder omgaan met het verlies. In 2022 moet een keuze gemaakt worden. Uitvaarder Gemoedsrust van Roel Van Roosbroeck, geeft de fakkel door aan Karen Vanacker uit Pellenberg. Uitvaart op basis van thuisbewaring en persoonlijke inbreng, krijgt zo een vervolg in het Hageland.

In 2000 werd hun dochtertje Joke dood geboren. “Het was een thuisbevalling en we konden onze dochter zo bij ons houden”, vertelde Roel hierover. “Vrienden, familie, de peter en meter zijn langsgekomen en samen hebben we afscheid kunnen nemen en konden Joke nog vasthouden. We namen foto’s en konden zo herinneringen opbouwen die we anders nooit zouden gehad hebben. Dat maakte voor ons, ouders, een enorm verschil. Daarom dat we dit ook aan anderen wilden aanbieden.”

Sinds die trieste dag in kwam Roel meer en meer in de wereld van het afscheid nemen terecht. Sinds 11 jaar werkt Roel al op de begraafplaatsen van Leuven. Want ook daar gebeuren belangrijke momenten in een rouwproces combineren bleek niet langer een optie. “De uitvaarten die ik mocht begeleiden waren stuk voor stuk om te koesteren en enorm leerrijk”, legt Roel uit. “Een uitvaartbegeleiding is zo intens dat het moeilijk te verenigen bleek met het mee bouwen aan onze begraafplaatsen.” Een samenwerking met Karen Vanacker passeerde op het pad en een logische volgende stap volgde.

Karen geeft aan dat er duidelijk haar eigen accenten zijn, maar de basisidee blijft dezelfde. “Bij enkele uitvaarten mocht ik Roel bijstaan. Mijn vermoeden werd bevestigd, dit is wat ik wil doen”, glimlacht Karen. Ze zet zich ondertussen al volop in om met Gemoedsrust families in die zware periode te helpen. Karen werkt vanuit Pellenberg. De volledige aanpak van Gemoedsrust vind je op www.gemoedsrust.be.

Enkele begrafenisondernemers die werken op basis van thuisopbaring verenigen zich informeel onder de naam ‘Uitvaarders’. Ondertussen zijn er al een tiental gelijkgestemden met o.a. Op Eigen Wijze, Doodgewoon, Anderzijds, Trost, De Dagen, Courage en Gemoedsrust. Ondertussen kunnen ze voor het hele Vlaamse land een alternatief aanbieden voor families die meer in eigen hand willen nemen wanneer ze een afscheid moeten regelen.

