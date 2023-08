“Dag en nacht belgerin­kel van een spoorover­weg... die niet in gebruik is”: getergde buurtbewo­ners binden kat de bel aan, mét succes

“We hoorden dat belsignaal tot een kilometer ver, zelfs in huis.” Buurtbewoners van het station in Tienen werden gek van het irritante lawaai, dat – zo blijkt intussen – ook totaal geen nut heeft. Want de spooroverweg waar de treinen passeren, is zelfs nog niet in gebruik. Intussen nam Infrabel de nodige stappen en is het belsignaal sinds deze voormiddag niet meer te horen. Voorlopig, althans.