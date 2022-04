Twee verdachten opgepakt na achtervolging die eindigt in Bierbeek: “Ze trachtten in te rijden op de politie”

Afgelopen weekend, zondag 3 april omstreeks 23u10, merkte een patrouille van politiezone Getevallei in Tienen een auto met Franse nummerplaat met twee inzittenden op. Toen de politie het voertuig wilde intercepteren voor controle, zette de bestuurder van het voertuig het op de vlucht. De politie ging over tot een achtervolging die iets minder dan een half uur duurde. In totaal werden drie interventieploegen van de PZ Getevallei ingezet in deze achtervolging. De verdachten legden een traject af tussen Tienen, Boutersem en Bierbeek, waarbij ze onder andere gebruik maakten van de E40 richting Brussel.

Tot stilstand in Bierbeek

Tijdens deze achtervolging stelden de verdachten erg verkeersonveilig gedrag, zoals tal van snelheidsovertredingen, het negeren van een rood licht en spookrijden. “Ze trachtten tevens in te rijden op de politie”, verduidelijkt het parket van Leuven. “Uiteindelijk verloor de bestuurder de controle over het stuur op de Waversesteenweg in Bierbeek, nadat deze aan een hoge snelheid een wegversmalling inreed. Het voertuig begon te slippen, kwam in aanrijding met een brievenbus, belandde in gracht en eindigde op zijn dak terug op de rijbaan. De verdachten, twee mannen van 48 en 36 jaar oud, werden overgebracht naar het ziekenhuis maar verkeren niet in levensgevaar. Ze zijn op dit moment gearresteerd. In de wagen werden verschillende lege bidons aangetroffen, net als materiaal om brandstof over te pompen. Verder werd er ook pepperspray gevonden.”