Trefdag ‘Ontdek het Tienen van morgen’

De stad Tienen organiseert op woensdag 7 juni de Trefdag ‘Ontdek het Tienen van morgen’. Iedereen is van 16.00 tot 20.00 uur welkom in het Vrijetijdscentrum voor een kennismaking met de stadsontwikkelingsprojecten die op stapel staan. Tienen transformeert, het is geen holle slogan. In onze stad staan er heel wat projecten op stapel. Sommige zijn nog in het stadium van ideeën ontwikkelen en ontwerpen, andere komen op korte termijn tot uitvoering.