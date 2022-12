Totemannenbak van start

Reeds van donderdagavond zijn deze bakkers volop in de weer om deze heerlijkheid te maken. Daarvoor gebruiken ze de oude boerenoven uit leem op het Torekesplein. “Met hout stoken we de oven op een 200 graden”, zegt Benny Swinnen van de Koninklijke vereniging der Meester Bakkers van Tiense en omstreken. “Totemannen kwamen een aantal jaren geleden in de vergetelheid. Hoewel het een typisch product van deze streek is met een eeuwenoude traditie. Een Toteman is eigenlijk een soort kramiek in de vorm van een kerstkindje dat men vroeger cadeau deed. De originele versie was trouwens versierd met een patakon, een muntstuk. Later werd dat vervangen door een patakon in gips, ter versiering. Al is dat laatste intussen al jaren verboden in verband met de voedselveiligheid”, geeft Benny nog al lachend mee.