Tom Brouwers Belgisch Kampioen Skeeleren bij de Liefhebbers

Glabbeek Gemeente gaat minder dure stroom via energiede­len aanbieden aan inwoners

Glabbeek wordt tegen eind dit jaar één van de eerste Vlaamse gemeenten die energieneutraal zal zijn door nu versneld in een eerste fase 680 zonnepanelen te plaatsen op meerdere gemeentelijke gebouwen. Hierdoor zal de gemeente in staat zijn om te kunnen voorzien in haar volledige eigen energiebevoorrading voor alle gemeentelijke gebouwen en 11 nieuwe laadpalen voor elektrische voertuigen, wat de gemeente een besparing oplevert van maar liefst 70.000 euro per jaar. Ook inwoners kunnen een goede zaak doen.

9 september