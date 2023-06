Tijdelijke droogte in Grote Gete als gevolg van defecte stuw

Leuven Leisure neemt intrek in droomloca­tie: “Geen vaste openings­uren maar wel een open huis”

Leuven Leisure timmerde de voorbije tien jaar aan de weg in de Tiensestraat maar nu slaat het bedrijfje van Ruth Jamaels en Sebastiaan Cloet een nieuwe richting in. Wat tot op heden een toeristisch kantoor was met een shop die lokale bieren in de aanbieding had, wordt nu een heuse meeting- en eventruimte op een unieke locatie in Leuven: “Daar waar de muren geschiedenis ademen, in het hartje van Leuven”, aldus het duo.