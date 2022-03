Tiense ondernemers in de bres voor Oekraïne en sturen dertigtonner met goederen : “Van suiker en koekjes tot medisch materiaal”

Elke dag neemt het geweld in Oekraïne toe en zien we hartverscheurende beelden in de media opduiken. Dit treft ook onze Tiense ondernemers, die in nauw contact staan met collega’s uit de getroffen gebieden of partners en vestigingen hebben in grensland Polen. “”We hoorden van onze Poolse collega’s hoe de situatie daar is; het laat niemand nog onberoerd. In Oekraïne is er het zusterbedrijf Agrana. Zij zijn door de oorlog zwaar getroffen en alles ligt er stil. Niets doen en enkel toekijken was geen optie en als snel werd het initiatief ‘Samen voor Oekraïne’ in leven geroepen”, zegt Jan Ingels.

Dat het geen ver-van-mijn-bed-show is, is duidelijk. Op slechts tweeduizend kilometer van hier. Heel wat ondernemers hebben er zusterbedrijven of zakenpartners. Ook SESVanderHave heeft er een zadenfabriek en ziet dus vrij rechtstreeks collega’s die het heel hard te verduren krijgen.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Vijf paletten medisch materiaal, zeven paletten hygiënische- en babyproducten, maar ook vijftien paletten suiker en twee paletten chocolade en koekjes moeten vrijdagmiddag toekomen. © Bollen

Samenwerking

Bij SESVanderHave zamelden de internationale werknemers een mooi bedrag in dat dan aangevuld werd door de firma en waarmee, in samenwerking met Delhaize Zoutleeuw, een selectie van hygiënische- en babyproducten aangekocht kon worden. Kim’s chocolates doneerde chocolade, Hospidex en Instruma zorgden voor het broodnodige medische materiaal en de Tiense Suikerraffinaderij vulde de vracht op met verschillende paletten suiker. Transportbedrijf Engelbosch stelt voor dit transport belangeloos een vrachtwagen met chauffeur ter beschikking. De Stad Tienen zorgt voor de opvang van vluchtelingen.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De goederen zijn gelabeld in het Engels en Oekraïens. © Bollen

Met een dertigtonner naar Polen

Het is dus zover, de goederen zijn intussen geladen én gelabeld in het Engels en Oekraïens. Vanop de Grote Markt in Tienen vertrekt de dertigtonner, in aanwezigheid van de burgemeester Katrien Partyka en de deelnemende ondernemers, richting Chelm in Polen. Deze locatie ligt vlakbij één van de open grensovergangen voor humanitaire hulp met Oekraïne. Van daaruit zorgen de hulporganisaties dat de goederen via de corridors bij de noodlijdende bevolking terechtkomen.

“Deze surreële werkelijkheid speelt zich nu, vandaag, af in Europa’s achtertuin en beroert ook het hart van de Tiense ondernemers. We moesten iets doen. Op deze manier dragen we on steentje bij. Een klein steentje, maar velen maken één groot. Hopelijk zullen er nog veel soortgelijke initiatieven volgen,” sluit Jan Ingels af.