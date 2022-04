Tiense leerlingen wandelen en fietsen naar diploma

Tienen/HoegaardenMeer dan 700 leerlingen van de basisscholen in Tienen en Hoegaarden leggen maandag 9 en donderdag 12 mei een voetgangers- of fietsexamen af in het centrum van Tienen. Samen met de scholen en de lokale politie, bouwt de stad Tienen zo verder aan een verkeersveilige stad.

De basisscholen van Tienen en Hoegaarden werken al heel wat jaren, samen met het stadsbestuur en de politie, aan een betere verkeersveiligheid voor hun leerlingen. Eén van de pijlers waaraan veel aandacht wordt besteed, is verkeersopvoeding. Vanaf de kleuterschool worden kinderen vertrouwd gemaakt met het verkeer. Het voetgangersexamen in het vierde leerjaar en het fietsexamen in het zesde leerjaar zijn twee belangrijke ijkpunten.

Op school kregen de kinderen basisvaardigheden aangeleerd zoals bv. correct oversteken aan een zebrapad. Tijdens het voetgangersexamen worden deze vaardigheden onder de loep genomen. Op maandag 9 mei ’22 van 08.45 tot 11.45 uur nemen 274 vierdejaars van VIA Onze-Lieve-Vrouw, VIA Immaculata, VIA Sint-Jozef, De Luchtballon, De Suikerspin, De Sterretjes, De Toverwijzer en ’t Klein Atheneum deel aan dit examen.

Op donderdag 12 mei leggen in de voor- en namiddag 430 leerlingen van het zesde leerjaar van ’t Klein Atheneum, De Luchtballon, VB Mariadal, SLO Mariadal, Stap Voor Stap, De Sterretjes, De Suikerspin, De Toverwijzer, De Uilenboom, VIA Immaculata, VIA Onze-Lieve-Vrouw, VIA Sint-Jozef, De Toermalijn, Vroenhof en De Wijsneus een fietsexamen af. Langs een uitgestippeld permanent traject in het centrum van Tienen, kunnen ze bewijzen dat ze de nodige kennis en vaardigheden onder de knie hebben om zich veilig met de fiets te verplaatsen in het verkeer.

Dankzij de stad Tienen werd het fietsexamenparcours in 2013 voorzien van een vaste bewegwijzering. Zo kunnen de leerlingen in de loop van het jaar, onder begeleiding van de leerkrachten of ouders, het traject meermaals inoefenen.

Het voetgangers- en fietsexamen is een organisatie van de dienst integrale veiligheid van de stad Tienen, de lokale politie en de deelnemende scholen. Elke leerling ontvangt een brevet van deelname.