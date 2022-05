Tiense Blussers organiseren fuif ten voordele van slachtoffers brand Beringen

De Tiense Blussers, de vriendenkring van de Tiense brandweer, organiseren zaterdag 21 mei de derde editie van Night On Fire. “In 2020 werden we helaas geconfronteerd met corona, waardoor ons evenement niet kon plaatsvinden. In 2021 hadden we dan wel weer een prachtige affiche klaar, maar het onvoorspelbare virus gooide opnieuw roet in het eten met alle financiële gevolgen van dien, want we hadden al heel wat kosten voor het evenement gemaakt” klinkt het bij de brandweerlui. Maar gelukkig kan en mag het intussen weer wel.

Special guest uit NY

Nieuw dit jaar is de locatie, namelijk de ruime evenementenhal Hangaar 44 in Glabbeek. Hopelijk geraakt die tot in de nok gevuld, want de opbrengst van de fuif gaat naar het hulpfonds van de brandweerpost Heusden-Zolder. “In eerste instantie zochten we steeds naar een lokaal goed doel. Maar toen dit in 2019 gebeurde in Beringen, waren we het er snel over eens dat dit ons goed doel zou worden omdat dit toch heel nauw aan het hart ligt binnen de ‘brandweerfamilie’. Gelukkig hebben wij in Tienen nog nooit zo’n verlies moeten incasseren. We beseffen natuurlijk wel dat we een gevaarlijk beroep uitoefenen, hoewel de regering daar nog steeds geen erkenning voor geeft. Maar brandweerman -of vrouw ben je in hart en nieren en dan neem je de risico’s er graag bij. De meeste risico’s zijn ook berekend. Hiervoor zijn we goed opgeleid. Helaas raakte recent bekend dat die fatale brand werd aangestoken. Het pand stond wel leeg, maar was gekend als kraakpand. De omgekomen collega’s hebben het leven gelaten om toch na te gaan of er nog iemand binnen was die ze hoopten te redden. Nadien te horen krijgen dat het aangestoken is; ja dat is zuur.”