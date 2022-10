Tiense basisschool Immaculata verhuisd naar bijna-energieneutrale nieuwbouw

Na een intensief bouwtraject van drie jaar opende de basisschool haar deuren voor de ruim 430 kinderen. De nieuwe locatie werd nu feestelijk ingehuldigd. Na toespraken van directeur-generaal van het katholiek onderwijs Vlaanderen Lieven Boeve en burgemeester Partyka zegende kardinaal De Kesel het gebouw in. Een kinderkoor zorgde voor muzikale intermezzo’s. Na afloop kregen de personen die dat wensten een rondleiding in de school.

Bijna-energieneutrale school

“Het vorige gebouw was niet zo oud, maar barstte uit haar voegen. Met de energieprijzen die de pan uit rijzen, komt de nieuwe school als geroepen”, zegt directeur Robbe Hindryckx. “Zo ligt het dak van het bijna-energieneutrale gebouw vol met zonnepanelen en zijn er regenputten van 60.000 liter aangesloten op het sanitair. Door op vele vlakken de nieuwste technologie toe te passen, hopen we niet alleen de energiekost te kunnen beperken, maar ook de verwarming te kunnen laten draaien als het moet”, aldus Robbe Hindryckx.

Buitenklas

De nieuwe school telt niet één, maar twee speelplaatsen. “Er zijn rustige plekjes met banken en in de tuin kun je genieten van wat rust. Ook de buitenklas en de leesgang vielen meteen in de smaak bij de kinderen. In het gebouw is er overal wifi met sterke connectie zodat je zonder problemen met honderd laptops of meer tegelijk kunt surfen. Daarnaast heeft elke klas een smartboard en is elke ruimte voorzien van een lavabo”, zegt de directeur.