Tiens ereschepen Patrick Grootjans (70) overleden: “Een politieke kuitenbijter, maar een ‘gentleman’ in alle opzichten”

TIENENPatrick Grootjans, ex-sp.a en ereschepen in Tienen, is in de nacht van vrijdag op zaterdag op 69-jarige leeftijd overleden. Grootjans was 36 jaar politiek actief, tot daar in 2018 een einde aan kwam. Bij zijn nieuwe politieke partij Tienen Plus, waar hij onderdak vond, slaagde hij er toen niet in om een zetel in de gemeenteraad te bemachtigen.

Grootjans, een econoom op pensioen, werd in oktober 1982 voor het eerst verkozen. “Ik kwam voor het eerst op plaats 12 op en kreeg meteen 929 voorkeursstemmen achter mijn naam. Zo’n dingen vergeet je niet. In januari kon ik als jongste gemeenteraadslid aan de slag. In totaal ben ik 36 jaar actief geweest in de gemeenteraad, waarvan ongeveer 24 jaar als schepen, onder meer van financiën, onderwijs en cultuur. Op het vlak van onderwijs heb ik echt veel kunnen bijleren. De samenwerking met leerkrachten en directie was ook altijd aangenaam”, vertelde hij na zijn vertrek.

In 2015 werd hij nog uit de sp.a gezet, omdat hij tégen de onbestuurbaarheid van Tienen had gestemd. Hij deed dat naar eigen zeggen “dik tegen zijn zin, maar in eer en geweten.” Zijn tegenstem werd hem echter niet in dank afgenomen door zijn partijgenoten, die niet langer met meerderheidspartner CD&V wilden besturen, maar in zee wilden gaan met Open Vld en Groen. Grootjans was toen 40 jaar lid van sp.a.

Sport lag hem ook nauw aan het hart. Grootjans was vooral trots op de realisatie van het stedelijk zwembad De Blyckaert, een dossier waarin hij heel wat tegenkanting kreeg betreffende de locatie. “Men wilde het zwembad aan het Houtemveld bouwen, maar ik wilde dit in het centrum behouden. En ik heb voet bij stuk gehouden, wat uiteindelijk een goede beslissing is gebleken. Het zwembad lokt jaarlijks honderdduizenden bezoekers, waaronder mensen van ver buiten Tienen. Ook de renovatie van het Bergé-voetbalstadion en de realisatie van de tweede sporthal en de skeelerpiste heb mee mogen verwezenlijken”, vertelde hij tijdens een interview.

Politiek monument

Zijn overlijden weekt heel wat reacties los. “Een gewaardeerde en gerespecteerde collega en schepen is veel te vroeg overleden. Patrick Grootjans werd over de partijgrenzen gerespecteerd voor zijn kwaliteiten, zijn inzet en groot hart voor Tienen en zijn inwoners. Patrick was een politieke kuitenbijter, maar een ‘gentleman’ in alle opzichten, een familieman en aimabel en joviaal collega. In naam van Stad Tienen en zijn medewerkers oprecht en diep medeleven aan Claire, kinderen, zijn ouders en familie en vrienden bij dit plotse verlies”, reageerde burgemeester Katrien Partyka (CD&V). Verder wordt hij geroemd als een echt Tiens politiek monument en voor zijn inzet voor het sportleven in de suikerstad. “Als Tienen vandaag topatleten in het skeeleren voortbrengt, dan is dat mede doordat Patrick van in het begin in de club geloofde.”

De man was een hartlijder en overleefde al een herseninfarct en onderging een openhartoperatie. Daardoor viel hij 22 kilo af. Eén van zijn grote dromen was om de politieke geschiedenis van de stad Tienen vanaf de Belgische onafhankelijkheid in een boek te gieten.