Tienenaars zijn zeker te vinden voor hondenloopweide aan Viander

“Als we van De Viander een echt familiepark willen maken, horen onze trouwe viervoeters daar volgens ons ook bij”, zegt Vanderlinden. “85 procent van de binnengekomen reacties ziet een hondenweide in of rond de Viander dan ook helemaal zitten. We krijgen voorstellen van mogelijke locaties en de inkleding van de hondenloopweide. Met deze reacties gaan we aan de slag! Momenteel zien we al veel hondeneigenaars op hun wandeling in en rond De Viander. Het Vianderpark is een mooie en rustige omgeving aan de rand van onze stad om met je hond te gaan wandelen”, gaat Fabio verder. “En onze stad kan zeker nog een extra hondenloopweide gebruiken.”