Tienen Vooruit! dagvaardt Conner Rousseau: “Zomaar onze naam inpikken? Dat kunnen we niet aanvaarden”

Tienen Grote stormscha­de blijft uit, brandweer krijgt tal van oproepen voor omgewaaide bomen en afgevallen dakpannen

11 maart In de regio in en rond Tienen bleef gelukkig de grote stormschade uit. Toch hadden de Tiense brandweerlui de handen vol met het ruimen van omgewaaide bomen, afgerukte takken, losliggende dakpannen enzovoort. “Er waren toch wel een dertigtal interventies” klinkt het bij de brandweer. “Maar de grote schade of ernstige incidenten bleven gelukkig uit.” Vooral daken en bomen kregen het hard te verduren. Maar ook alles wat niet stevig vastgemaakt was werd wel door een windstoot herplaats. Op een werf ging wat isolatiemateriaal vliegen en in de Moespikstraat in Tienen waaide zelfs een bakstenen muurtje van tuintje aan een woning om. Gelukkig raakte bij geen enkel incident iemand gewond.