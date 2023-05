Tienen Record Fair verhuist naar CC De Kruisboog en breidt programma uit

Op zaterdag 20 mei 2023 is er weer een platenbeurs in Tienen. De organisatie verhuist van het Oud College naar Zaal Manège van CC De Kruisboog. In 2019 vond deze beurs voor het eerst plaats, dit keer zal het groter worden aangepakt, inclusief een avondprogramma. Hierbij staat het debuutalbum Mental Floss For The Globe (1989) van Urban Dance Squad centraal tijdens de interactieve talkshow ‘Iconic Albums’. Arjen de Vreede (DJ DNA) wordt op het podium geïnterviewd en andere hoofdrolspelers vertellen hun verhaal vanaf een groot scherm. Ook zijn er unieke beelden uit die tijd te zien. “We hadden een goede muzikale chemie met zijn vijven en tot in Amerika was men enthousiast over ons geluid”, aldus DJ DNA die na deze show nog voor een exclusieve DJ-set zal zorgen.