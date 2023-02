Tienen heeft onderwijsnetwerk : TON

Landen Mijn VerbouwLe­ning voortaan niet langer renteloos

Sinds 1 september 2022 kan Mijn VerbouwLening aangevraagd worden via alle Energiehuizen in Vlaanderen. Dit was sinds de start een renteloze lening tot 60.000 euro voor eigenaars-bewoners met een laag tot gemiddeld inkomensniveau. Daar komt nu verandering in.

13:14