Tienen Fietst en wandelt

Hoeveel kost een pintje? En hoe geraak je er het vlotst? Alles wat je moet weten als je naar Suikerrock komt

Deze vrijdag, zaterdag en zondag vindt op het Bietenplein weer de Tiense hoogmis Suikerrock plaats. En het mag gezegd: de line-up is om duimen en vingers bij af te likken! Verspreid over maar liefst 3 podia - Mainstage, The Cube en The Palace - zullen niet minder dan 55 acts het beste van zichzelf geven, van vrijdag 4 tot en met zondag 6 augustus. Ben jij ook van de partij? Dan bundelen wij graag alle informatie die je nodig hebt.