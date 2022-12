Testopstellingen peukenpalen bewijzen hun nut

TienenElke 12 minuten belandt er een peuk op de grond bij een Vlaams busstation. Dat blijkt uit een onderzoek van Mooimakers, het Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort, samen met De Lijn en vier Vlaamse steden, waaronder Tienen. Via testopstellingen in het busstation werd uitgetest welke recipiënten het grootste verschil maken om het afval van peuken te verminderen.

Mooimakers startte dit onderzoek omdat maar liefst 50% van het zwerfvuil afkomstig is van peuken. Vooral wachtlocaties zoals bushaltes zijn gevoelig voor de zwerfvuilproblematiek. Een peuk gaat schijnbaar om een klein stukje afval, maar klein betekent niet onschuldig. Na 10 tot 15 jaar zouden peuken volledig vergaan zijn, maar niets is minder waar: de microplastics die in de peuken zitten, vergaan namelijk nooit.

Van november ‘20 tot juni ‘21 plaatsten onderzoekers aan 4 busstations, waaronder dat van Tienen, verschillende soorten peukenrecipiënten om na te gaan welke type recipiënt omstaanders het meest aanmoedigt om peuken niet te laten rondslingeren. In Tienen werden er 6 peukenpalen geïnstalleerd.

Uit een vergelijking met de 3 andere steden blijkt duidelijk dat het type peukenrecipiënt een invloed had op het resultaat. Bij de twee busstations met peukenpalen op armhoogte, kwam gemiddeld 31% van de peuken terecht, terwijl de peukentegel, een soort asbak in de grond met een rooster, slechts 17% van de peuken opving.

Bij een peukenpaal met fluogroene randen belandden 1 op de 3 peuken in de peukenrecipiënt. Fluogroene omlijningen zorgen dus voor een aanzienlijke effectiviteitsstijging van 50% bovenop de plaatsing van peukenrecipiënten. In het busstation in Tienen belandde 34% van de peuken in de peukenpalen dankzij de extra fluorescerende randen.

Tot slot spelen niet zozeer het aantal peukenrecipiënten, maar wel de locatie én de zichtbaarheid ervan een belangrijke rol in het aanzetten van mensen tot de juiste actie. Ook de plaatsing aan een opstapplaats in combinatie met de aanwezigheid van een vuilnisbak versterken het gebruik van een peukenrecipiënt.

Door de verspreiding van deze studie naar steden en gemeenten en andere partners en het voeren van een grootschalige peukencampagne die startte op 8 december, wil Mooimakers duidelijk maken dat peuken in de vuilnisbak horen en niet op de grond, in het rioolputje of de natuur.

