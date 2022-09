Superfan Brits Koningshuis kan uitvaart volgen vanop eerste rij in Hyde Park : “Keuze moeten maken maar dit wilde ik voor geen geld missen”

Geen laatste groet of rouwstoet

Eerste rij

De staatsbegrafenis van de Queen bijwonen in Westminster Abbey was enkel weggelegd voor de eregasten waarvan Tanja helaas geen deel uitmaakt. “Je moet helaas soms wat keuzes maken want het was onmogelijk om ergens vlotjes te geraken. De weg naar Buckingham Palace was zelfs afgesloten. Daar hopen we morgen nog kunnen langs te gaan”, vertelt de dame die toch wel een plaatsje op de eerste rij wist te bemachtigen. “We hadden door dat we niet meteen zomaar vooraan een plekje in de buurt van Westminster Abbey. Deze ochtend hebben we alvast een stevig ontbijt naar binnen gewerkt en om 6.30 uur zijn we vertrokken richting Hyde Park waar we om 8 uur een plaatse konden bemachtigen helemaal vooraan aan de grote schermen. De sfeer was echt onbeschrijfelijk en de uitvaart zelf was een mooie weerspiegeling van hoe de Queen was. Jawel, speciaal. Je ziet het op het grote scherm tussen allemaal zielsverwanten en achter je hoor je live de kanonsschoten. Toch een beetje een kippenvelmoment.”