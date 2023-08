91-jarige Thierry Tavernier ernstig toegeta­keld met bedpan door man die woonzorg­cen­trum binnen­dringt: “Volgens dokters is er geen hoop meer”

“De kans dat hij dit overleeft, is nihil. Het is onwezenlijk.” In wzc Huize Nazareth bij Tienen is vrijdagochtend een 37-jarige man binnengedrongen die vervolgens enkele bewoners zwaar toetakelde met een bedpan. Eén van de slachtoffers is Thierry (91), die ernstige schedelbreuken opliep. “In je ergste nachtmerries kan je dit niet dromen”, vertellen dochter Marit en schoonzoon Hans aangeslagen. “En waarom net mijn vader? De dader ging niet de eerste kamer binnen die hij tegenkwam.”