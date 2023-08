HUIZEN­JACHT. Merchtem, verstede­lijkt centrum met groene deelgemeen­ten: “Een instapkla­re vrijstaan­de woning? Reken op meer dan 500.000 euro”

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week bezoeken we Merchtem. “Een levendige groene gemeente met het heuvelachtige Brussegem, het pittoreske Ossel, het landelijke Peizegem en het rustige Hamme.”