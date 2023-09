Hoegaarden-How to take care op 20 september

Een infoavond voor jongeren over zelfzorg in brede zin, omgaan met angst, stress, donkere gevoelens, eenzaamheid, ... Weet je met je gevoel geen blijf? Begrijpt je familie je niet? Ben je soms ongelukkig? Voel je je alleen? Zit je ergens mee? Hoe kan je jezelf of anderen helpen? Waar kan je overal terecht? Is de drempel te groot? Heb je nood aan een gesprek?