Stickeractie Rode Kruis-Vlaanderen officieel van start met steun van Disneyland: “Moment van geluk en magie voor iedereen”

TienenDe 14-daagse stickeractie van Rode Kruis-Vlaanderen is zonet officieel in gang getrapt. Een belangrijk moment, omdat het gaat over de eerste post-covid stickeractie, waardoor de Rode Kruisvrijwilligers eindelijk terug ongehinderd op pad kunnen. De organisatie hoopt op die manier, na twee moeilijke jaren met een sterk teruggevallen verkoop, terug aan te knopen met het resultaat van pre-covid jaar 2019: drie miljoen euro.

Met Disneyland® Paris, dat dit jaar 30 kaarsjes uitblaast, als partner en met Minnie Mouse op de sticker heeft de 14-daagse actie alvast een sterke basis om een succes te worden. Die nieuwe sticker moet alle Vlamingen overtuigen om de 228 lokale Rode Kruisafdelingen financieel te steunen. De opbrengsten van de stickeractie gaan namelijk integraal naar hun werking.

De boodschap van Rode Kruis-Vlaanderen en Disneyland® Paris is daarom duidelijk: wie hulp nodig heeft, kan altijd rekenen op één van de 13.000 Rode Kruisvrijwilligers in deze lokale afdelingen. Maar nu zijn zij het die even hulp nodig hebben, financiële hulp. En door een sticker te kopen, steun je specifiek jouw lokale Rode Kruis afdeling. Want hiermee investeren de vrijwilligers in ambulances, interventiekledij, materiaal voor eerstehulpopleidingen, materiaal voor eerstehulpposten, en nog veel meer.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Vrijwilligers van het Rode Kruis Tienen zijn blij dat ze weer als vanouds de stickeractie kunnen houden. © Bollen

Opnieuw ongehinderd op pad

De actie loopt van vandaag tot donderdag 5 mei. De prijs voor de sticker blijft ongewijzigd op 5 euro en is in heel Vlaanderen te verkrijgen. Je zal de Rode Kruisvrijwilligers onder andere vinden op kruispunten (eindelijk terug na 2 jaar!) en parkings van shoppingcenters & warenhuizen.

Daarnaast wordt er ook ingezet op extra verkoopkanalen. Dat wil zeggen dat de sticker tevens te koop is bij verschillende lokale handelaars en online via koopdesticker.be. Daar moet je dan aangeven naar welke lokale afdeling jouw bijdrage gaat.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Minnie Mouse prijkt op de stickers; het vuurwerk bestaat uit kleine rode kruisjes. © Bollen

Eerste sticker

Het startschot werd gegeven aan de Colruyt in Tienen. Isabelle Willemsens -Country Director Northern Europe, Parks & Resorts Disney- kwam speciaal naar de suikerstad om de eerste sticker te kopen. Disneyland Parijs mag dan precies dertig kaarsjes uitblazen, de dame steunt deze actie volop. Een bewuste keuze ook, zo blijkt. “Neen, we moesten niet lang nadenken” zegt Isabelle. “Disneyland, Minnie Mouse en Het Rode Kruis zijn de ideale match. We hebben een gezamelijk doel voor ogen, voor iedereen een moment van geluk en magie bezorgen. Dat is eigenlijk wat het Rode Kruis ook doet, mensen helpen en beter maken.” Zo komt het dus dat een stralende Minnie Mouse op de stickers van het Rode Kruis prijkt, mét spetterend en feestelijk vuurwerk. Wie goed kijkt ziet dat het vuurwerk eigenlijk allemaal kleine rode kruisjes zijn.

Broodnodig

Aan de ingang van de winkel staan enkele vrijwilligers om de stickers te verkopen; mét de glimlach. “Eindelijk kan het weer”, zucht Freddy Lockkamper van het Rode Kruis Tienen. “De voorbije jaren moest het noodgedwongen online, maar die verkoop liep niet. Ja, we halen opgelucht adem dat we weer de straat op kunnen, deze inkomsten van de stickerverkoop zijn broodnodig voor de lokale afdelingen. Hiermee kunnen we lesboeken, medisch materiaal en kledij aankopen.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Els Gijsenbergh uit Tienen kocht ook al een sticker. © Bollen

Els Gijsenbergh uit Tienen twijfelde geen seconde om eentje te kopen. Neen, niet omdat er massaal pers aanwezig is. “Eigenlijk steunen we het Rode Kruis het hele jaar door met een maandelijkse storting”, geeft de dame y-uit Tienen toe. Waarom? Ze doen ongelooflijk werk, zeker op lokaal gebied. Met deze stickerverkoop kunnen we ook voor de lokale werking ons steentje bijdragen.”