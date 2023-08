Man dringt rusthuis binnen en valt bewoners aan: één slachtof­fer kritiek

In woonzorgcentrum Huize Nazareth, in het centrum van de Tiense deelgemeente Goetsenhoven, is een onbekende man vrijdagochtend binnengedrongen. Hij viel enkele bewoners aan, van wie er twee naar het ziekenhuis gebracht moesten worden. Eén van hen is er ernstig aan toe. De politie is massaal aanwezig, de verdachte is opgepakt.