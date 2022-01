Stadsrandbos van Tienen van kaart geveegd na ‘foutje’ van aannemer: “Duizenden exemplaren per abuis kapotgefreesd”

Leuven/Hageland Tot €350 boete voor wie het toch doet: Meeste gemeenten in Leuven en het Hageland verbieden vuurwerk rond de jaarwisse­ling

Voor velen zijn Nieuwjaar en vuurwerk onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar wie van plan is om 2022 in te luiden met een knal, kan wel eens bedrogen uitkomen. Heel wat burgemeesters in de regio Leuven en het Hageland verbieden immers vuurwerk. In gemeenten waar het niet toegelaten is, staan er zelfs GAS-boetes op die kunnen oplopen tot 350 euro. Zo wordt het afsteken van een vuurpijl op veel plaatsen een wel heel dure grap. Wij zochten uit waar het mag en waar niet.

