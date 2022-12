Stads- en OCMW-diensten gesloten

Tienen Dieven breken bestelwa­gen open

Op de Moespikvest in Tienen is ingebroken in een bestelwagen. Een 28-jarige vrouw uit Tienen merkte op dat het handschoenkastje was opengebroken en de boorddocumenten verdwenen waren. Mogelijk probeerden de daders ook om het voertuig zelf te stelen, want een deel van de bekabeling was losgerukt. De politie opende een onderzoek naar de mogelijke daders.

16 december