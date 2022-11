Stad zal projecten uitstellen om financieel evenwicht te bewaren

Leuven De transforma­tie van de Paul Van Ostaijensi­te is begonnen: “Bij de vernieu­wing blijven de specifieke keuzes van de oorspronke­lij­ke architect Victor Broos bewaard”

De werkzaamheden aan het Victor Broosgebouw en het Guido Gezellehuis in Leuven zijn begonnen. Het eerste krijgt een stevige opknapbeurt met respect voor het erfgoed, het tweede maakt plaats voor een energieneutrale nieuwbouw. “Als alles volgens plan verloopt dan kunnen we de Leuvenaars in juli 2024 uitnodigen voor een dans-, muziek- of tekenles. En wie weet voor een eerste grote voorstelling in de vernieuwde kapelzaal”, zegt schepen Lalynn Wadera (Vooruit).

