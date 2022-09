Stad Tienen kiest voor klank- en lichtspektakel tijdens kerstperiode om energiekosten te drukken, oppositiepartij uit kritiek

TienenGeen ijsbaan, wél een klank- en lichtshow en kerstverlichting in Tienen tijdens de kerstperiode. Op deze manier wil de stad energiekosten besparen, maar toch voor wat eindejaarsgezelligheid zorgen. Oppositiepartij Tienen Vooruit! begrijpt niet waarom de stad in crisistijd voor zo’n groots spektakel kiest.

Tijdens de kerstperiode kiest stad Tienen voor een klank- en lichtshow. Hiervoor wordt beroep gedaan op V.Z.W Symphonie der stenen uit Brussel. “Gedurende drie dagen zal er vijf keer per avond een kerstverhaal op de kerk van Tienen geprojecteerd worden. Je kan het zien als aftrap voor de kerstperiode”, vertelt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). Dit spektakel komt er in de plaats van een ijsbaan. Hiermee wil de stad energiekosten besparen.

Quote We begrijpen niet dat het college de schaats­baan opzegt om in crisistijd zo’n groots spektakel te zoeken. Met 66.000 euro kan je heel wat andere dingen doen raadslid Bernard Vandereyken, Tienen Vooruit!

Kritiek

Het nieuw initiatief krijgt echter heel wat kritiek van oppositiepartij Tienen Vooruit!. “Het is een juiste beslissing om niet voor een schaatspiste te kiezen. Zeker nu heel wat gezinnen bang zijn dat ze hun energiefacturen niet kunnen betalen. Tienen is trouwens niet de enige gemeente die de geplande ijspiste voor deze winter schrapt. Zo denken Brasschaat, Wommelgem en Aarschot net zoals Tienen”, zegt raadslid Bernard Vandereyken (Tienen Vooruit!). “Maar we begrijpen niet dat het college de schaatsbaan opzegt om in crisistijd zo’n groots spektakel te zoeken. Zeker niet wanneer we het kostenplaatje bekijken: 66.000 euro voor drie dagen. Hiermee kunnen we heel wat andere dingen doen, we zullen het nog hard nodig hebben.”

Quote In deze tijd is het belangrijk om een gratis activiteit aan te bieden die niet veel energie verbruikt, maar die inderdaad wel wat geld kost in de aankoop burgemeester Katrien Partyka, CD&V

Energie besparen

Deze kritiek is volgens burgemeester Katrien Partyka onterecht. “Een ijspiste kan je vergelijken met een diepvries die dag en nacht draait met de deuren open. Als het een warme winter is lopen de kosten hoog op. Zo’n 20.000 liter water bevriezen kost ongeveer 2.000 euro per dag, en dan hebben we het nog niet over de huurprijs gehad. In deze tijd is het belangrijk om een gratis activiteit aan te bieden die niet veel energie verbruikt, maar die inderdaad wel wat geld kost in de aankoop.”

Naast het annuleren van de ijspiste kiest de stad ervoor om de kerstverlichting minder uren te laten branden. “De winter gaat al donker genoeg zijn. We gaan voor sober, maar we willen wel wat gezelligheid creëren. Daarom hebben we gekozen voor energiezuinige led lampjes - ze verbruiken zo’n 90% minder energie dan gewone lampjes -, die we minder lang laten branden. Het verbruik voor de hele kerstperiode zou zo’n 1.500 euro zijn.”

“We mogen niet vergeten dat de lokale economie moet blijven draaien. Er moet iets te beleven zijn voor onze burgers. In tijden dat het moeilijk gaat is er ook nood aan een beetje eindejaarsgezelligheid.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.