Stad op zoek naar Kerstboom

Aarschot Historicus Guy Gilias legde geheimen van Gasthuis­apo­theek uit 1767 bloot : “Zweten in een bad met kwik, dat moest helpen tegen syfilis”

Het grote publiek kan vanaf zondag de gerestaureerde ‘gasthuisapotheek’ in haar glorie van 1767 gaan bewonderen. Heel wat Aarschottenaren herinneren zich nog de apotheek -die pas eind jaren ’70 de deuren sloot- als gisteren. Na meer dan 40 jaar leegstand en stof vergaren, is de apotheek hersteld en zal dienst doen als ticketbalie voor het CC Gasthuis. Wij gingen alvast even een kijkje nemen, samen met apotheker op rust Guy Gilias.

