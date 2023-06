Stad draagt zorg voor onroerend erfgoed en bracht waardevol erfgoed in kaart

Dorpspar­tij roept inwoners op om suggesties voor het beleid in het dorp de komende jaren, te laten weten

De Dorpspartijmeerderheid was de enige partij in Glabbeek die de twee voorbije gemeenteraadsverkiezingen met een financieel berekend verkiezingsprogramma naar de kiezer trok en hiervoor ook al twee keer beloond werd. “Intussen hebben we ons eerste dorpsplan en het dorpsplan 2.0 bijna volledig omgezet in concreet beleid. Als Dorpspartijmeerderheid vragen we de kiezers opnieuw geen blanco cheque maar zullen we bij de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024 met ons financieel berekend dorpsplan 3.0 de inwoners duidelijk op voorhand zeggen welk daadkrachtig beleid ze opnieuw van ons mogen verwachten”, zegt burgemeester Peter Reekmans.