Spoorwegstraat vanaf dinsdag afgesloten

Erpe-Mere Zestiger riskeert jaar cel voor dronken dollemans­rit waarbij hij meerder ongevallen veroorzaak­te

Ralf V., een zestiger, moest zich vandaag verantwoorden voor de Aalsterse politierechtbank na een ongeval met vluchtmisdrijf in Erpe-Mere. De man veroorzaakte nadien ook nog andere ongevallen onder andere in Wetteren, waarvoor hij al veroordeeld werd in Dendermonde. Vandaag riskeert de man nog eens een jaar cel voor de zware feiten in Erpe-Mere.

13 juni