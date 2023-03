Spelende kinderen sluiten zichzelf en mama op: brandweer moet uitrukken om gezin te bevrijden

De 33-jarige vrouw was in de ochtend met haar drie kinderen van 6,7 en 9 thuis toen één van de kinderen al spelende de deur van de kamer op slot deed. Helaas bleek de deur écht ‘potdicht’ en kon zelfs de mama de deur niet meer openen. De vele pogingen brachten geen soelaas; de mama zat met haar drie kinderen opgesloten in een van de kamers van hun eigen huis aan de Sint-Triuidensesteenweg in Tienen. Uiteindelijk zat er dus niets anders op dan de hulpdiensten in te schakelen. Brandweerlui van HVZ Oost post Tienen snelden ter plaatse en kon het gezin snel bevrijden. De deur en deurkassement liepen echter wel schade op.