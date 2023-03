Sneeuw zorgt voor idyllisch landschap in het Hageland, maar ook voor vertragingen

Dinsdagavond vielen reeds de eerste vlokken. Een goede poging, maar het gras bleef groen. Deze ochtend was het echter andere koek. Het dunne laagje sneeuw werd aangevuld met verse sneeuwwitte kleine vlokjes. Regen die net sneeuw is. Het is intussen koud genoeg zodat deze ditmaal wèl blijven liggen en de natuur herschapen in een prachtig sneeuwlandschap. Idyllisch voor wie vanuit zijn of haar warme zetel naar buiten kan turen. Of lekker warm ingeduffeld een wandeling wil maken om deze pracht op te snuiven. Voor wie de baan op moet, is het minder leuk-net voor kippen trouwens. Hier en daar zorgt de sneeuw voor verkeershinder. Op de E314 is het een half uur aanschuiven vanaf Tielt-Winge tot Gasthuisberg. Ook op kleinere wegen is het opletten geblazen, daar zijn de wegen niet gestrooid.