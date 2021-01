Slachtoffer steekpartij (73) en verdachte kenden elkaar al jaren: “Maggy was als een tweede moeder voor haar. Ze deden zelfs samen boodschappen”

Linter Jongen (16) stapt af en wordt gegrepen door auto die bus voorbij­steekt: slachtof­fer in levensge­vaar naar ziekenhuis

21 januari Op de Grote Steenweg in het Vlaams-Brabantse Drieslinter is donderdagnamiddag rond 17.30 uur een zwaar ongeval gebeurd ter hoogte van de kerk. Een jongen die net van de bus was gestapt en de straat overstak werd gegrepen door een wagen. Het slachtoffer werd in levensgevaar overgebracht naar de spoeddienst van het UZ Gasthuisberg in Leuven.