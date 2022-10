Sinterklaas komt naar Tienen

Leuven/Hageland Van een griezelcon­cert tot een speurtocht: op deze 7 plekken in Leuven en het Hageland bibber je met Halloween

Halloween staat voor de deur en dus komen de monsters en geesten weer tot leven. Heb jij al een idee hoe je de griezeligste dag van het jaar gaat vieren? Wij maken je wegwijs in het ruime aanbod met zeven enge activiteiten in Leuven en het Hageland. Van pompoensnijden voor kinderen in Leuven tot een echte Dia de los Muertos in Zichem: hier bibber jij dit jaar uit je vel.

20 oktober