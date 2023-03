Sint-Katharinastraat afgesloten

Agressieve­ling riskeert 40 maanden cel voor het breken van een vrouw haar borstbeen

Een 35-jarige man riskeert veertig maanden cel, omdat hij in 2019 uit het niets een vrouw aanviel en haar borstbeen brak. De vrouw was tussengekomen, terwijl de beklaagde een andere vrouw aan het lastigvallen was.