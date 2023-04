Sint-Barbarastraat afgesloten

Eén jaar na VeloVeilig Vlaanderen: niets veranderd aan gevaarlijk Vijfarmen­kruis­punt, “maar we nemen het op in bereikbaar­heids­plan”

Tijdens het grote VeloVeilig Vlaanderen-onderzoek van vorig jaar werden liefst 137 gevaarlijke fietspunten in Tienen in kaart gebracht. Daaruit bleek het ‘Vijfarmenkruispunt’ ronduit dé gevaarlijkste plek voor fietsers te zijn. “Hier komen vijf straten samen, de auto’s rijden maar. Ik gooi me er als fietser tussen, maar het is erg gevaarlijk”, klonk het. Hoe is de situatie nu? Wij bekeken het.