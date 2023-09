Sint-Barbarastraat afgesloten

Feniks Hoegaarden trekt naar Meldert

Dit jaar trekt de Hoegaardse kunstroute richting deelgemeente Meldert en de muzikanten van Feniks Hoegaarden gaan mee. In het weekend van 9 en 10 september is er in Meldert kunst van meer dan 50 lokale kunstenaars op 23 interessante locaties.