Shoe-Box-Actie keert terug

Leuven Aantal woningin­bra­ken in Leuven opnieuw in stijgende lijn na corona: “Zeker tijdens de donkere wintermaan­den is het oppassen”

In Leuven noteert de politie sinds oktober opnieuw opvallend meer woninginbraken. Dat heeft traditiegetrouw vooral te maken met de donkere wintermaanden, maar ook met het feit dat tijdens de coronaperiode er veel minder inbrekers op pad waren. “Die trend is echter voorbij en we zien dat het aantal woninginbraken in Leuven opnieuw in de richting van 2019 gaat", zegt politiewoordvoerder Marc Vranckx.

12:41