Secundaire school VIA Tienen wint educatieve quiz van processiecomité Hakendover

Voor de paasvakantie kregen de leerlingen van de eerste graad van VIA Tienen les over de paardenprocessie en het verhaal van de stichtingslegende. Hun kennis werd nadien getoetst tijdens een educatieve quiz, georganiseerd door het processiecomité om het gebeuren als immaterieel cultureel erfgoed erkend te laten worden.

“600 leerlingen uit de eerste graad van verschillende Tiense scholen namen deel aan de quiz. De leerlingen van het tweede jaar van de VIA Tienen kwamen als winnaar uit de bus. Ze kregen een fietslampje cadeau” zegt Johan Dewolfs voorzitter van het processiecomité. “De jongeren kregen 15 vragen via de Kahoot-quiz; een interactieve quiz waarbij ze hun gsm kunnen en mogen gebruiken.”

Het processiecomité hoopt de erkenning te krijgen met de Paardenprocessie als immaterieel roerend erfgoed. “De aanvraag is ingediend en we hopen ergens in juni hier een positief antwoord op te krijgen. Er is ook een project voorgedragen aan het college om in het portaal van de kerk van de Goddellijke Zaligmaker een belevingsruimte in te richten zodat toeristen ook buiten de openingstijden van de kerk wat meer informatie te weten komen.”