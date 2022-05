Scoutsgroep De Hinde zoekt dringend nieuw onderdak: “Een zestal lokalen, opslagruimte en liefst nog een groene en veilige ligging”

voetbal eerste nationale KVK Tienen stunt op slotspeel­dag tegen Patro Eisden en stelt zo het behoud in eerste nationale veilig: “Volgend seizoen beter doen”

Een avond uit de oude doos gisteren in het Tiense Bergéstadion met veel sfeer, spanning én een happy end. Want KVK Tienen pakte in eigen huis uit met een mooie stunt door topploeg Patro Eisden met 1-0 te verschalken. En daarmee zorgde het eigenhandig voor een verlengd verblijf in eerste nationale.

1 mei