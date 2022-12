‘School in zicht’ helpt ouders bij het kiezen van een school

TienenOuders met een kindje geboren in 2021 kunnen vanaf 28 februari 2023 hun schoolkeuze doorgeven via het nieuwe, digitale aanmeldsysteem. Een school kiezen geen evidente beslissing. Daarom helpt ‘School in zicht’ ouders om op een eenvoudige manier zes deelnemende basisscholen te leren kennen. Zo kunnen ze een gegronde keuze maken op basis van échte ontmoetingen.

School in zicht staat ervoor ouders te laten kennis maken met scholen om de hoek. Een school vlakbij huis biedt namelijk heel wat voordelen. Zo hoef je niet langer in de file te staan én wonen de vriendjes van je kinderen in de buurt.

“Kiezen voor een school in de buurt, lijkt vanzelfsprekend. Toch rijden heel wat ouders elke ochtend om en brengen ze hun kind verderop naar school. Met name kansrijke ouders slaan de school om de hoek vaak over – of kiezen systematisch wel of niet voor bepaalde scholen. Omdat ze niemand kennen op die buurtschool, of omdat ze bepaalde vooroordelen hebben. Op die manier segregeren basisscholen op sociaal-economisch vlak en ontstaan er in sommige gevallen concentratiescholen. Het project School in zicht wil die beweging keren door ouders eerstehands info te bieden en ontmoetingen met scholen te faciliteren”, vertelt school in zicht vzw.

Infoavond

Tijdens de Infoavond met scholenmarkt op 18 januari 2023 ontmoeten schoolzoekende ouders de directies en ouders van de deelnemende scholen en kunnen ze al hun vragen kwijt. Ze krijgen er ook meer informatie over het inschrijvingssysteem en over de naschoolse opvang in Tienen. Deze Infoavond vindt plaats in het Vrijetijdscentrum zaal Manege en begint om 19.30 uur.

Tijdens de Openschooldagen op 31 januari en 2 februari 2023 kunnen ouders verschillende deelnemende scholen bezoeken. Bezoekmomenten starten om 9 en 13.30 uur. Inschrijven doen ouders via de website van School in zicht: https://www.schoolinzicht.be/

De deelnemende scholen zijn De Luchtballon, ’t Klein Atheneum, De Suikerspin, Immaculata, Sint-Jozef, Onze Lieve Vrouw.

School in zicht

School in zicht is een vzw die streeft naar een evenwichtige sociale mix op kleuter- en basisscholen. Naast de ouderactiviteiten, biedt het project ook trajecten aan voor scholen en directies. Dit jaar vindt School in zicht voor een tweede keer plaats in Tienen, in nauwe samenwerking met het LOP.

