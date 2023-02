RZ Tienen investeert 1,5 miljoen in nieuwe MRI

De dienst Radiologie van het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen nam deze week een nieuw MRI-toestel in gebruik, kostenplaatje: 1,5 miljoen euro. De MRI-scanner wordt gebruikt om organen en andere lichaamsweefsels gedetailleerd in kaart te brengen en is dan ook een belangrijk middel voor diagnosestelling, vertellen Stephan Swartenbroeck, hoofdverpleegkundige Radiologie, en adjunct-hoofdverpleegkundige Noémie Colasuonno.

“De nieuwe MRI vervangt ons oude toestel” gaat Stephan verder. “Dat was actief sinds 2008 en kreeg in 2015 een upgrade. Nu, een goede zeven jaar later, hebben we gekozen voor een volledige vervanging. Dat lijkt misschien snel, maar het toestel is 363 dagen per jaar van ’s ochtends tot ’s avonds in gebruik. Alleen op Kerst en Nieuwjaar vinden er géén onderzoeken plaats. Dat resulteert in zo’n 17.000 uitgevoerde onderzoeken per jaar.”

“Het nieuwe toestel is niet zomaar een één-op-één vervanging van het vorige”, vertelt Noémie. “Er zijn ook verschillende voordelen aan deze nieuwe scanner. Eerst en vooral kan dit toestel sneller beelden maken zonder aan kwaliteit in te boeten. We kunnen dus méér onderzoeken uitvoeren in dezelfde tijdspanne. Daardoor hopen we onze wachttijden, die nu al relatief kort zijn, nog meer te beperken. Momenteel is de gemiddelde wachttijd voor een MRI-scan bij ons een vijftal weken, terwijl dat in veel andere ziekenhuizen een kwestie van maanden is.”

“Een tweede voordeel is het comfort van de patiënt: de tunnel waarin de patiënt gelegd wordt, is ruimer dan die van het vorige toestel. Dat is minder beangstigend voor patiënten met claustrofobie, maar laat ons ook toe om patiënten in de meest comfortabele houding onder de scanner te leggen. Vroeger moést een patiënt die een scan van de elleboog nodig had bijvoorbeeld op de buik liggen, terwijl dat nu ook in rughouding kan als dat voor de patiënt in kwestie comfortabeler is. Ten slotte laat het nieuwe toestel toe om beelden met meer detail te maken, waardoor onze artsen nauwkeuriger diagnoses kunnen stellen.”

