Ruitenwisserfabrikant Bosch Tienen schrapt 400 banen: “Op 12 jaar tijd zijn hier 1.600 mensen moeten vertrekken”

Tienen Lekker Lokaal. Takeaway Dolce Italia: “Perfecte pizza, eenvoudige gerechten en toch smaakvol”

13 januari Pizzeria en Ristorante Dolce Italia in Tienen is, zoals de naam wel doet vermoeden, gespecialiseerd in de Italiaanse keuken. Op het menu staan, naast een variatie van voorgerechten, voornamelijk pizza’s en pasta. Gelukkig zijn er ook enkele suggesties die wekelijks aangepast worden. Het aanbod van pizza’s is bijna eindeloos. Toch kunnen we een keuze maken en bestellen om het ‘s avonds af te halen.