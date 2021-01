Ruitenwisserfabrikant Bosch Tienen schrapt 400 banen: “Dit slaat in als een bom”

Tienen Meisje (12) loopt beenbreuk op bij oversteken

13 januari Op de Goossensvest in Tienen is woensdagochtend rond 8 uur een ongeluk gebeurd. Aan het zebrapad ter hoogte van de bushalte stak een 12-jarig meisje uit Tienen over. De bestuurster van een wagen die in de file wilde aanschuiven merkte het overstekende kind echter te laat op omdat het meisje achter een bus overstak. Een aanrijding was onvermijdelijk en het kind liep een beenbreuk op. Ze werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurster van de wagen, een 50-jarige vrouw uit Tienen, bleef ongedeerd.